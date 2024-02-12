النيابة تغلق ملف التحقيق ضد الفنانة دلال أبو آمنة

اتخذت النيابة القرار بعد الاطلاع على كافة الأقوال وملابسات القضية. وجرى تسليم إشعار بالقرار لمحاميها من قبل النيابة العامة في الشمال. وبهذا فإن النيابة لن تقدم لائحة اتهام ضد دلال أبو آمنة وتم إغلاق الملف رسميا.

أغلقت النيابة العامة، اليوم الإثنين، ملف التحقيق ضد الفنانة والدكتورة دلال أبو آمنة، والتي حققت معها الشرطة الإسرائيلية بشبهة "سلوك من شأنه المساس بالسلم العام"، بعد منشور واحد على شبكة التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ القرار بعد الاطلاع على كافة الأقوال وملابسات القضية. وجرى تسليم إشعار بالقرار لمحاميها من قبل النيابة العامة في الشمال. وبهذا فإن النيابة لن تقدم لائحة اتهام ضد دلال أبو آمنة وتم إغلاق الملف رسميا.

وكانت المحامية عبير بكر، قد قدمت شكوى في محطة للشرطة، قبل أيام، ضد مجموعة من المتظاهرين العنصريين اليهود الذين يصلون يوميا إلى الشارع المجاور لمنزل الفنانة دلال أبو آمنة، في مدينة العفولة، ويرفعون الشعارات المندّدة بموقف الفنانة أبو أمنة، من الحرب على غزة.

وقرر نائب المدعي العام للدولة للمهام الخاصة، ألون ألتمان، كذلك إغلاق ملف التحقيق ضد المحامي دوف هيرش، الذي تم التحقيق معه بشبهة "التحريض على العنصرية"، بسبب تصريحات قالها خلال مظاهرة نظمها في حزيران/ يونيو 2022 في العفولة، وهيرش الذي أعلن حينها ترشحه لمنصب رئيس البلدية من العفولة، نظم مظاهرة أمام حانة يملكها عرب، وتضمنت تصريحات ضد الفلسطينيين. كما بث المظاهرة عبر صفحته على فيسبوك. وبعد الاطلاع على مجمل الأقوال وملابسات القضية، أغلق النيابة ملف التحقيق، وتم تسليم إشعار بالقرار لمحاميه من قبل النيابة العامة في الشمال.