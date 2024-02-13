اتهام شاب بقتل أيهم صلاح من شفاعمرو

وفقا للشرطة "داهم أفراد وحدة “يغال” الشقة وألقوا القبض على 4 مشتبه بهم وضبطوا العديد من الأشياء بما في ذلك سيارتين يشتبه في أنهم استخدموها وأشياء أخرى من الملابس".

قدمت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد الشاب عقاب سواعد (19 عاما) من شفاعمرو نسبت إليه تهمة قتل الشاب أيهم صلاح (20 عاما) الذي أصيب برصاصة من مسافة قريبة على سطح المبنى الذي كان يحاول الهروب إليه.

وتم تقديم لائحة الاتهام بعد تحقيق للشرطة استمر 35 يومًا وشمل استخدام نتائج الحمض النووي.

ووفقا للشرطة فإن "أفراد شرطة الشّمال قاموا بفكّ رموز جريمة قتل الشاب أيهم صالح الّذي أطلق عليه الرّصاص من مسافة صفر على سطح المبنى الّذي كان يحاول الهروب إليه. في تاريخ 08.08.2023 استلمت شرطة إسرائيل بلاغًا حول مقتل شاب (20 عامًا) من سكان مدينة شفاعمرو، رميا بالرصاص على سطح منزله. قامت العديد من قوات الشرطة من لواء الشمال التي وصلت إلى مكان الحادث بالتحقيق في ملابسات جريمة القتل وجمع الأدلة والبيّنات من مكان الحادث".

وأضافت أنه "بعد وقت قصير من جريمة القتل وعمليات التحقيق السريع التي أجريت في مكان الحادث، تقرر في نشاط مشترك للوحدة المركزية في لواء الشمال، ووحدة حرس الحدود، مداهمة شقة في عكا حيث يشتبه بأن المشتبهين داخلها. داهم أفراد وحدة “يغال” الشقة وألقوا القبض على 4 مشتبه بهم وضبطوا العديد من الأشياء بما في ذلك سيارتين يشتبه في أنهم استخدموها وأشياء أخرى من الملابس".

وتابعت أنه "بعد 35 يوما من التحقيق، أطلقت المحكمة سراح المشتبه بهم بشروط مقيدة، وواصل محققو شرطة الشمال تحقيقا مكثفا باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة ومجموعة من الإجراءات التي شملت استخراج ملف الحمض النووي من حذاء المشتبه به. في نهاية تحقيق شاق ومعقد في الشمال، تم تقديم لائحة اتهام هذا الصباح من قبل النيابة العامة في لواء حيفا ضدّ المشتبه به عقاب سواعد (19 عامًا)، من سكان شفاعمرو، حيث تم الكشف عن خلفية الحادث كما يُشتبه أنّه صراع بين العصابات الإجرامية".