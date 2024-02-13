تبرئة حذيفة أبو هاني من رهط من تهمة تهديد بن غفير

قررت محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم، تبرئة حذيفة حسين أبو هاني من رهط، من تهمة "تهديد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير".

برأت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم الثلاثاء، حذيفة حسين أبو هاني (36 عامًا) من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، من تهمة "تهديد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير" عبر نص نشره على شبكة التواصل الاجتماعي.

وصرّح حذيفة أبو هاني أنه "بعد أكثر من عام من السجن والإبعاد والحبس المنزلي تم تبرئتي، اليوم، من الاتهامات الباطلة ضد وزير الأمن القومي".

وأضاف أنه "أشكر المحامي القدير القريب شفيق أحمد أبو هاني على مرافعته ووقفته الجبارة طوال هذا العام. الشكر الخالص لوالدي ووالدتي وزوجتي وإخواني وأخواتي على وقفتهم معي خلال المحنة. شكر خاص مليء بالحب والشرف للأخ عدنان أبو محارب وإخوانه وعائلته وبلدة اللقية بكاملها على الاستقبال والمكوث عندهم طوال فترة الحبس المنزلي والإبعاد. شكرا لكل الأصدقاء الذين سألوا عني. أشكر المحامي خالد الزبارقة وكل المحامين الذين تابعوا القضية منذ بدايتها".

واعتقلت قوات الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها حذيفة أبو هاني من منزل العائلة، يوم 27 كانون الثاني/ يناير 2023، وعُقدت عدة جلسات في المحكمة، إلى أن تقرر يوم 7 شباط/ فبراير 2023 إحالة أبو هاني إلى الحبس المنزلي، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.