4 إصابات في حادث طرق قرب زيمر

أسفر حادث طرق وقع اليوم، بين شاحنة وسيارة خصوصية قرب مفرق زيمر باتجاه بلدة جت في منطقة المثلث، عن أربع إصابات متفاوتة.

أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع اليوم، الخميس، بين شاحنة وسيارة خصوصية بالقرب من مفرق زيمر باتجاه بلدة جت في منطقة المثلث.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الطبية للمصابين الأربعة الذين أصيبوا بجروح متفاوتة، ومن بينهم آخر تم علق داخل السيارة وهو في مراحل الإنقاذ.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "بعد تقديم العلاج الطبي تم نقل 4 مصابين إلى مستشفيي (هيلل يافيه) و(مئير)، من بينهم شاب يبلغ من العمر 22 عاما في حالة حرجة مع إصابات متعددة، تحت التخدير والتنفس الصناعي، وشاب يبلغ من العمر 25 عاما في حالة خطيرة مع إصابات في الرأس والأطراف، وشاب يبلغ 20 عاما وحالته متوسطة، وإصابات متعددة، وسائق الشاحنة، 53 عاما، وإصابته طفيفة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.