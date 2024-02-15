اتهام شاب من باقة الغربية بقتل محمد جبارين من أم الفحم

قدمت النيابة للمحكمة، اليوم، لائحة اتّهام ضدّ شاب (25 عامًا) من باقة الغربية نسبت إليه قتل الشاب محمد جبارين من أم الفحم، كما تمّ اعتقال المتهم حتّى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدّه.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شاب (25 عاما) من مدينة باقة الغربية، نسبت إليه "قتل الشاب محمّد رفيق كفاية جبارين من أم الفحم طعنا خلال وجوده في باقة الغربية قبل نحو شهر".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في نهاية التحقيق الذي أجراه أفراد الشرطة، قُدمت اليوم لائحة اتّهام ضدّ شاب (25 عامًا) من باقة الغربية بضلوعه بمقتل الشاب محمّد رفيق جبارين من أم الفحم طعنًا خلال وجوده في باقة الغربية. إذ استلم مركز الشرطة بلاغًا حول الجريمة في تاريخ 17.01.2024، وعليه وصل الأفراد إلى المكان حيث تمّ إقرار وفاة الضحية بعد فترة وجيزة متأثرًا بجروحه الحرجة".

وأضافت أنه "بعد نشاط للشرطة وبمساعدة وسائل تكنولوجية متطورة، تمّ الكشف عن هُويات عدد من المشتبهين، إذ اعتقلوا وأحيلوا للاستجواب، وعلى إثر ذلك تبيّن أن خلفية الجريمة هي نزاع دار ما بين المتهم والضحية. وعليه رتب المتهم لقاء مع الضحية محمد جبارين وبعد وصوله إلى باقة الغربية تمّ طعنه داخل سيارته، وحاول الهروب بعدها".

وختمت الشرطة بيانها بالقول إنه "بعد التحقيق قدمت لائحة اتّهام ضدّ الشاب (25 عامًا)، كما تمّ اعتقاله حتّى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدّه".