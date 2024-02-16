إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

أفاد شهود عيان بأن الضحية حين كان متوجها إلى عمله أقدم جناة مجهولون على إطلاق النا عليه من مسافة قريبة.

السيارة التي استقلها الضحية بقلنسوة، صباح اليوم (عرب 48)

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح حرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة بالقرب من مسجد صلاح الدين، صباح اليوم الجمعة.

وبحسب المصادر الطبية فإن المصاب نقل بحالة خطيرة جدا وغير مستقرة إلى مستشفى (مئير) في مدينة كفار سابا بعد أن قدّمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية له في المكان.

وأفاد شهود عيان بأن الضحية حين كان متوجها إلى عمله أقدم جناة مجهولون على إطلاق النا عليه من مسافة قريبة.

ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة وباشرت بالتحقيق في ملابساتها دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين باقتراف الجريمة.