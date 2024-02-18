اعتقال 4 مشتبهين بجريمة إطلاق نار في قلنسوة

تم اعتقال المشتبه بهم الأربعة وجرى تمديد اعتقالهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، لغاية يوم غد الإثنين.

اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص من سكان قلنسوة خلال عطلة نهاية الأسبوع، للاشتباه في تورطهم في جريمة إطلاق نار بالقرب من المقبرة في المدينة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأ أفراد الشرطة عمليات البحث بعد تلقي بلاغ بسماع أصوات إطلاق نار بالقرب من المقبرة في قلنسوة.

ووفقا لبيان الشرطة فإنه خلال عمليات التفتيش، عثر أفراد الشرطة على مركبة أثارت شكوكهم في محل لغسيل السيارات، وفي التفتيش الذي أجروه في مكان قريب، صادرت الشرطة سلاحًا من نوع كارلو واعتقلوا 4 مشتبه بهم من سكان قلنسوة، في الثلاثينيات من العمر، كانوا يقيمون هناك.

وفي نهاية استجوابهم في مركز للشرطة بالطيبة، تم اعتقال المشتبه بهم الأربعة وجرى تمديد اعتقالهم خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى الغد.