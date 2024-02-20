إصابة شابين بجروح خطيرة في حادثة عنف بطمرة

أسفرت حادثة عنف وقعت في مدينة طمرة، فجر اليوم الثلاثاء، عن إصابة شابين بجروح وصفت بأنها خطيرة.

أُصيب شابان، أحدهما يبلغ 29 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرّضهما لحادثة عنف في مدينة طمرة، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل، تلقى بلاغا، الليلة الماضية، نحو الساعة 02:32، حول تعرض شابين لحادثة عنف في طمرة، وبدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية للمصابين اللذين وصفت حالتهما بالخطيرة، وأحيلا بعدها إلى مستشفى (رمبام) في حيفا، وذلك لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن أية تفاصيل إضافية.