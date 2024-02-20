العثور على جثة مسن من شفاعمرو بعد أن جرفته المياه

تم العثور، اليوم، على جثة المسن (80 عاما) من مدينة شفاعمرو بعد أن جرفته المياه من جرّاء السيول والفيضانات بالقرب من بلدة رأس علي، يوم السبت الماضي.

من مكان البحث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

عثرت طواقم الإنقاذ ومتطوعون، اليوم الثلاثاء، على جثة المسن (80 عاما) من مدينة شفاعمرو بعد أن جرفته المياه من جرّاء السيول والفيضانات في وادي الملك بالقرب من بلدة رأس علي، يوم السبت الماضي.

ووفقا للشرطة فإنه "عقب الإعلان عن البحث عن رجل مفقود، يبلغ من العمر 80 عاما، بالقرب من (ناحال تسيبوري)، ومنذ فترة قصيرة، وللأسف، عثرت الشرطة على جثة رجل في مجرى الوادي، وتم نقلها إلى الجهات الطبية لفحصها".

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 09:57 ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل، عن انتشال رجل فاقدا للوعي من جدول للمياه بالقرب من رأس علي. أبلغ المسعفون عن رجل يبلغ من العمر 80 عامًا لا توجد عليه أي علامات تدل بأنه على قيد الحياة وأقروا وفاته".

وكان عدد كبير من المتطوعين العرب قد توجهوا، منذ ساعات الصباح، نحو رأس علي للمشاركة في أعمال البحث عن المسن الشفاعمري.