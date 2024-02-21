تأجيل إصدار قرار الاعتقال الإداري بحق الشاب محمد كيلاني

نظرت المحكمة المركزية في حيفا، في أمر الاعتقال الإداري الذي فرض على الشاب الكيلاني، وكان قد قُدم الطلب إلى رئيس المحكمة المركزية في حيفا للمصادقة عليه، فيما قرر رئيس المحكمة عقد جلسة أخرى، يوم الإثنين المقبل، للمصادقة أو تخفيف أو إلغاء

أجّل رئيس المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، إصدار قرار الاعتقال الإداري بحق الشاب محمد عبد القادر كيلاني (25 عامًا)، من مدينة أم الفحم، حتى يوم الإثنين المقبل، وذلك للنظر في القرار الذي صدر عن وزير الأمن والمصادقة عليه أو إلغاء القرار.

ونظرت المحكمة المركزية في حيفا، في أمر الاعتقال الإداري الذي فرض على الشاب الكيلاني، وكان قد قُدم الطلب إلى رئيس المحكمة المركزية في حيفا للمصادقة عليه، فيما قرر رئيس المحكمة عقد جلسة أخرى، يوم الإثنين المقبل، للمصادقة أو تخفيف أو إلغاء القرار.

وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الثلاثاء، أمر اعتقال إداري بحق الشاب محمد عبد القادر، وذلك من أمس، 20 شباط/ فبراير الجاري وحتى 29 أيار/ مايو المقبل، وذلك بادعاء التواصل مع عميل أجنبي والانتساب إلى تنظيم معاد.

واعتقل الكيلاني يوم 30 كانون ثاني/ يناير المنصرم، وذلك بعد اقتحام منزل العائلة في مدينة أم الفحم، والاعتداء على أفراد العائلة بالضرب المبرح، مما أدى إلى إصابة الشاب محمد وشقيقه إلى إصابات صعبة نتيجة الاعتداء عليهما، إذ مكث الشقيقان لعدة أسابيع في مستشفى العفولة ورمبام في حيفا، بسبب إصابتهما بجروح في منطقة الرأس نتيجة الاعتداء عليها.