أم الفحم: تمديد اعتقال مشتبهين بالضلوع في جريمة القتل أمس

تنسب الشرطة الإسرائيلية للمشتبهين في لائحة الادعاء التي قدمت للمحكمة، شبهات القتل بعد التخطيط ومحاولة تشويش إجراءات القضاء، في الوقت الذي فرضت أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيقات الجارية

مددت محكمة الصلح في الخضيرة اليوم، الإثنين، اعتقال مشتبهين من أم الفحم بالضلوع في جريمة قتل الشاب رافع الشيخ زيد أمس، الأحد.

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ووافقت المحكمة على تمديد اعتقال المشتبه بهما حتى 29 شباط/ فبراير على ذمة التحقيق، بعد أن طلبت الشرطة تمديد اعتقالهما لمدة 7 أيام.

وتنسب الشرطة الإسرائيلية للمشتبهين في لائحة الادعاء التي قدمت للمحكمة، شبهات القتل بعد التخطيط ومحاولة تشويش إجراءات القضاء، في الوقت الذي فرضت أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيقات الجارية في الملف وعلى هوية المشتبهين.

مما يذكر أن الضحية (30 عاما) قتل فيما أصيب آخرون كانوا برفقته، بعد تعرضهم لجريمة إطلاق نار على الشارع الرئيسي الداخلي لأم الفحم وتحديدا مقابل مبنى البلدية.