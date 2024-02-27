انطلاق انتخابات السلطات المحلية في البلاد

انتخابات السلطات المحلية تأتي، اليوم، بعد تأجيل دام أربعة أشهر. ونظرا لأن هذه الانتخابات قد تم دفعها إلى هامش الأخبار، فإنه من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة منخفضة للغاية.

انطلقت انتخابات السلطات المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، وفتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد.

في ظل الحرب على غزة وتبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل، فتحت مراكز الاقتراع في كافة أنحاء البلاد أبوابها، وسيتمكن ملايين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي والتصويت في انتخابات 197 بلدية ومجلسا محليا و45 مجلسا إقليميا.

وجاءت الانتخابات، اليوم، بعد تأجيل دام أربعة أشهر. ونظرا لأن هذه الانتخابات قد تم دفعها إلى هامش الأخبار، فإنه من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة منخفضة للغاية.

تفاصيل أوفى بعد قليل...