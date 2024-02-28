3 إصابات بينها خطيرة جراء حادث طرق قرب عتليت

أسفر حادث طرق وقع بين مركبتين على الشارع السريع رقم 2 بالقرب من عتليت، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن 3 إصابات بينها خطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة إثر بوقوع حادث طرق بين مركبتين على الشارع السريع رقم 2 بالقرب من عتليت، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "عند الساعة 14:18 بعد الظهر، ورد بلاغ إلى الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل، بوقوع حادث سير بين مركبتين على الطريق السريع رقم 2 بالقرب من عتليت. وقدم المسعفون العلاج الطبي ونقلوا 3 مصابين إلى المستشفى، من بينهم: رجل يبلغ من العمر 55 عاما في حالة خطيرة مع إصابات متعددة، ومصابين آخرين في حالة طفيفة".

وتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.