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28/02/2024 - 15:58

3 إصابات بينها خطيرة جراء حادث طرق قرب عتليت

أسفر حادث طرق وقع بين مركبتين على الشارع السريع رقم 2 بالقرب من عتليت، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن 3 إصابات بينها خطيرة.

3 إصابات بينها خطيرة جراء حادث طرق قرب عتليت

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة إثر بوقوع حادث طرق بين مركبتين على الشارع السريع رقم 2 بالقرب من عتليت، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "عند الساعة 14:18 بعد الظهر، ورد بلاغ إلى الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل، بوقوع حادث سير بين مركبتين على الطريق السريع رقم 2 بالقرب من عتليت. وقدم المسعفون العلاج الطبي ونقلوا 3 مصابين إلى المستشفى، من بينهم: رجل يبلغ من العمر 55 عاما في حالة خطيرة مع إصابات متعددة، ومصابين آخرين في حالة طفيفة".

وتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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