اللجنة القطرية تطالب نتنياهو بتفعيل اللجنة المسؤولة عن محاربة العنف والجريمة

أبرقت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طالبته من خلالها بتفعيل اللجنة المسؤولة عن محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

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وجاء في بيان لها، أن "المسؤول المباشر عن تفاقم المعطيات بما يخص ملف الجريمة والعنف هي سياسات الحكومة تجاه المواطن العربي على المستوى المدني والسياسي وصولا لعدم توفير الحماية المطلوبة".

وأضافت "بعد انتهاء عام 2023 الذي حصد أرواح 228 مواطن عربي، ها نحن نستقبل عام 2024 بمعطيات أكثر بشاعة مع 28 قتيلا في أول شهرين فقط".

وتابعت "نظرا لهذا الارتفاع المقلق والمستمر دون أي رادع أو علاج، توجه رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، برسالة لرئيس الحكومة يطالب بالنظر لقضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي".

وختمت اللجنة القطرية بيانها إن "هذه قضية مركزية وهدف قطري، وبشكل فوري يجب جمع وتفعيل اللجنة الفرعية وإيقاف التقليص لقرارات الخطة الخمسية المخصصة للمجتمع العربي".