مصرع طفل غرقا في الناصرة وإصابة خطيرة لشاب بانقلاب دباب قرب الطيرة

أصيب شاب (30 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة من جراء انقلاب دباب في شارع ترابي قرب مدينة الطيرة، مساء اليوم.

لقي الطفل مجد بشير مرجية (4 سنوات) مصرعه إثر تعرضه للغرق في بركة بمنزل عائلته في مدينة الناصرة، اليوم الخميس.

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وحاول طاقم طبي إنعاش الطفل وإنقاذ حياته، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.

الطفل الفقيد مجد مرجية

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات غرق الطفل.

إلى ذلك، أصيب شاب (30 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة من جراء انقلاب دباب في شارع ترابي قرب مدينة الطيرة، مساء اليوم.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب حيث عانى جروحا خطيرة في الرأس، ثم نقل إلى مستشفى "مئير" لاستكمال العلاج.

وقال المضمد مؤمن قاسم، إن "المصاب كان على بعد الدباب وهو فاقد للوعي وعانى جروحا خطيرة في الرأس، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة غير مستقرة".