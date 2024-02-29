وفاة شاب من عرابة متأثرا بإصابته جراء حادث طرق

أعلن في مدينة عرابة البطوف عن وفاة الشاب إسلام زهير مغاري كناعنة (22 عامًا) متأثرا بإصابته جراء حادث طرق.

توفي شاب من مدينة عرابة البطوف متأثرا بإصابته جراء حادث طرق.

وأعلنت عائلة الشاب إسلام زهير مغاري كناعنة (22 عامًا) مساء أمس الأربعاء، عن وفاته بعد تعرضه لحادث طرق مروع وإصابته بجروح بالغة الخطورة.

ضحية الحادث إسلام زهير مغاري كناعنة

ووفقا لمصادر طبية فإن الأطباء أقروا وفاة الشاب بعد محاولات حثيثة وإجراء عمليات لإنقاذ حياته باءت بالفشل.

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء ضحية حادث الطرق، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل أسرته لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

57 شخصا بينهم 21 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

وفي سياق متصل، يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 57 شخصا، بينهم 21 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.