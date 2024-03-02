كفركنا: انطلاق المظاهرة القطرية بمشاركة المئات "لوقف الحرب الإجرامية ضد شعبنا"

تجري المظاهرة بعد عدة محاولات أفشلتها الشرطة برفض ترخيصها، وفي نهاية المطاف حصلت المتابعة على الترخيص، رغم ما بقي فيها من قيود.

انطلقت بعد ظهر اليوم السبت، مظاهرة قطريّة يشارك فيها المئات من ساحة النصب التذكاري في كفركنا والتي ستسير في أحياء البلدة نحو المعلب البلدي.

ويهتف المشاركون عدة هتافات ضد الحرب على غزة؛ منها "يا غزة لا تهتزي كلك كرامة وعزة" و"غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع"، و"اسحب جيشك يا محتل ما في مستعمر بيضل".

وتجري المظاهرة بعد عدة محاولات أفشلتها الشرطة برفض ترخيصها، وفي نهاية المطاف حصلت المتابعة على الترخيص، رغم ما بقي فيها من قيود.

بث مباشر

وكانت قد دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان أصدرته أمس الجمعة، للمشاركة في المظاهرة القطرية، ضد الحرب على غزة، السبت.

وقالت المتابعة في بيانها، إن المظاهرة "تدعو وقف الحرب الإجرامية ضد شعبنا في قطاع غزة، وضد التجويع الرهيب، ولوقف الاجتياح لمدينة رفح، مع كلّ ما يمكن أن يترتب على ذلك من جرائم رهيبة وغير مسبوقة، لتشكل بذلك تصعيدا لحرب الإبادة التي تقوم إسرائيل (بشنّها) بقيادة حكومتها الفاشية في غزة".