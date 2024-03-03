قتيل بجريمة إطلاق نار في عبلين

من مكان الجريمة في عبلين (تداولها ناشطون)

قتل شخص (40 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الأحد، في في قرية عبلين، ما يرفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 29 قتيلا.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها فتحت تحقيقا في إطلاق نار استهدف شخصا في عبلين، وأسفر مقتل مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا.

وأضافت أن عناصرها وصلت إلى موقع الجريمة وباشرت بالبحث عن المشتبه بهم في إطلاق النار، وشرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة.

وقالت إن الشبهات تشير إلى أن الجريمة ارتكبت على خلفية جنائية، في إطار "نزاع بين منظمات إجرامية".