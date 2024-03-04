اتفاق في بلدة المشهد: عبد الفتاح حسن وتوفيق سليمان يتناوبان على رئاسة المجلس

اتفاق في بلدة المشهد بين المرشحين لرئاسة المجلس المحلي، الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، عبد الفتاح حسن وتوفيق سليمان، على التناوب على رئاسة المجلس المحلي "تغليبًا لمصلحة المشهد العامة".

توصل رئيس المجلس المحلي في بلدة المشهد، عبد الفتاح حسن، مساء اليوم، الإثنين، إلى اتفاق بينه وبين المرشح توفيق سليمان، على التناوب بالمناصفة على رئاسة السلطة المحلية في القرية؛ وتم التوصل إلى التفاهمات بشأن التناوب، بحضور عدد كبير من وجهاء العائلتين، على أن تتم صياغة بنود الاتفاق بالتشاور بين جميع الأطراف، خلال الأيام المقبلة.

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وأكد رئيس المجلس المحلي في بلدة المشهد، حسن، في حديث لـ"عرب 48"، أنه تم التوصل إلى تفاهمات حول التناوب على أن يواصل هو شغل المنصب في العامين ونص العام المقبل، على أن يتولى سليمان، رئاسة المجلس في الفترة المتبقية على الولاية الحالية للمجلس الجديد.

وأعلن المرشحان عن التوصل إلى هذه التفاهمات بشأن التناوب على رئاسة المجلس المحلي بالمناصفة خلال السنوات الخمسة المقبلة، في بيان مشترك صدر عن المرشحين لرئاسة المجلس المحلي في بلدة المشهد، الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء في البيان أنه "نزولًا عند رغبة الكثيرين، وبعد توجّهاتٍ حثيثة من أطراف عدّة من البلدة وخارجها، وحفاظًا على النسيج الاجتماعي المتين في بلدنا، نزف لأهلنا في المشهد اتفاق شراكة وتناوب في إدارة المجلس المحلي للسنوات الخمس المقبلة، على أن تكون هذه الشراكة تغليبًا لمصلحة المشهد العامة ومن أجل خدمة أهلنا جميعًا من مختلف العائلات".

وأضاف البيان "نشكر جميع من بادر وسعى جاهدًا لهذا الاتفاق، ونطمئن الأهل بأننا ماضون نحو تحقيق نهضة تليق ببلدتنا الغالية في مختلف الجوانب، وندعو جميع الأطياف من مختلف العائلات ومن جميع القوائم الانتخابية، للدخول ضمن ائتلاف بلدي واسع وشامل، لتحقيق الاستقرار السياسي، ولدفع عجلة التقدم والازدهار نحو مستقبل أفضل لبلدنا وللأجيال القادمة".

وفي حديث لـ"عرب 48"، أوضح حسن أنه "بناء على الاتفاق، فإنه سيستمر في مزاولة عمله في رئاسة المجلس خلال السنتين ونصف المقبلتين، ومن ثم سينوب عنه المرشح توفيق سليمان، لسنتين ونصف بعد أن يقدم استقالته بناء على الاتفاق".