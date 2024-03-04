التحقيق مع أمام مسجد قرية زلفة

قالت العائلة إن أمارة توجه قبل عدة ساعات إلى مركز التحقيق في أم الفحم، وحتى اللحظة لا يزال بالتحقيق، فيما لا تعرف العائلة أسباب استدعائه والتحقيق معه.

استدعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إمام المسجد في زلفة، الشيخ د. محمد أمارة، للتحقيق في مركز للشرطة في مدينة أم الفحم، بعد أن وصلت الشرطة، صباح اليوم، منزل العائلة في القرية وسلّمت العائلة أمر استدعاء أمارة للتحقيق، والذي كان يتواجد خارج المنزل عند وصول الشرطة.

وحسب العائلة توجه أمارة قبل عدة ساعات إلى مركز التحقيق في أم الفحم، وحتى اللحظة لا يزال بالتحقيق، فيما لا تعرف العائلة أسباب استدعائه والتحقيق معه.

وقالت العائلة لـ"عرب 48" إن "أمارة توجه للتحقيق قبل عدة ساعات، وذلك بعد تلقيه أمر الاستدعاء، حيث كان يتواجد عندما وصلت الشرطة إلى المنزل في إحدى مدارس أم الفحم لتقديم محاضرة عن التسامح".

وأضافت العائلة أنه "لا معلومات لدينا عن مكان الشيخ أو حتى أسباب استدعائه للتحقيق لغاية الآن، ولا نزال ننتظر معرفة مكانه وتفاصيل التحقيق معه".