إصابة 5 أشخاص بينهم رضيعة بحالة خطيرة في حادث طرق بالطيبة

أسفر حادث طرق وقع بين مركبة ودراجة نارية على شارع 444 في مدينة الطيبة، صباح اليوم، عن إصابة 5 أشخاص بينهم رضيعة بحالة خطيرة.

من مكان الحادث بالطيبة، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أُصيب خمسة أشخاص بينهم رضيعة تبلغ عاما ونصف، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث طرق وقع بين مركبة ودراجة نارية على شارع 444 في مدينة الطيبة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى الساعة 07:42 بلاغا عن حادث طرق وقع بين مركبة ودراجة نارية على شارع 444 في الطيبة، وبدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية لخمسة مصابين بينهم رضيعة (عام ونصف) وصفت حالتها ما بين المتوسطة والخطيرة، وشابة (30 عاما) بحالة متوسطة، وثلاثة آخرين وصفت إصاباتهم بالطفيفة، أحيلوا بعدها إلى مستشفى (مئير) في كفار سابا لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.