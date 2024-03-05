مقتل شاب من يافا في حولون

أسفرت جريمة إطلاق نار داخل كراج في مدينة حولون، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شاب ثلاثيني من يافا.

من مكان الجريمة في حولون، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

قُتل شاب (30 عاما) من مدينة يافا في جريمة إطلاق نار داخل كراج في مدينة حولون، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 10:59، بلاغا بشأن حادثة عنف في مدينة حولون، وسط البلاد، وبدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وأجرت عمليات إنعاش لشاب وصفت حالته بالحرجة، نقل بعدها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وبعد فترة وجيزة تمّ إقرار وفاته".

ووفقا للشرطة فإن "الضحية من سكان مدينة يافا، تعرض لإطلاق نار خلال وجوده داخل كراج للسيارات في المنطقة الصناعية - حولون، وعليه حاولت الطواقم الطبية إجراء عمليات إنعاش له، لكن تمّ إقرار وفاته متأثرًا بإصابته الحرجة، وبدورهم وصل أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيق في الملابسات".

تفاصيل أوفى بعد قليل...