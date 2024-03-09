أم الفحم: مسيرة احتجاجية مطالبة بوقف الحرب على غزة

رفع المشاركون لافتات مطالبة بوقف الحرب بشكل فوري، إذ كتب على بعض منها "أوقفوا الحرب على غزة"، "لا أمن ولا أمان بدون حل عادل للقضية الفلسطينية"، "كفى للاحتلال"، "لا للقتل والدمار".

نظمت اليوم، السبت، مسيرة احتجاجية في مدينة أم الفحم تنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من منطقة عين النبي، حيث سار المشاركون حتى منطقة الشاغور في المدينة.

ورفع المشاركون لافتات مطالبة بوقف الحرب بشكل فوري، إذ كتب على بعض منها "أوقفوا الحرب على غزة"، "لا أمن ولا أمان بدون حل عادل للقضية الفلسطينية"، "كفى للاحتلال"، "لا للقتل والدمار".

كما ردد المشاركون في المسيرة هتافات رافضة للحرب على غزة وأخرى مطالبة بصفقة تبادل أسرى ووقف الحرب بشكل فوري.

يذكر أن المسيرة جاءت بدعوة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وجهات شبابية في أم الفحم.