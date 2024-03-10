في جولة انتخابية ثانية: نادر يونس نزار أبو عقل يتنافسان على رئاسة مجلس عارة عرعرة

في جولة انتخابية ثانية، يتنافس المرشحان نادر يونس نزار أبو عقل على رئاسة المجلس المحلي عارة عرعرة؛ نحو 15 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بـ23 مركز اقتراع في عملية تتواصل حتى العاشرة مساء.

بلغت نسبة التصويت في الجولة الثانية من انتخابات رئاسة السلطة المحلية في عارة وعرعرة، حتى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، الأحد، 28.36% وذلك بعد نحو 4 ساعات على انطلاق عملية التصويت في الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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ويتنافس على رئاسة مجلس عارة عرعرة المحلي كل من د. نزار أبو عقل ورجل الأعمال نادر يونس، اللذان تأهلا إلى الجولة الثانية بعد المنافسة في جولة أولى شهدت مشاركة خمسة مرشحين، حظي المرشحان يونس وعقل فيها على أكبر عدد من الأصوات، في حين لم يتمكن أي من المرشحين في اجتياز نسبة الحسم.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في عارة وعرعرة قرابة 15 ألف ناخب من مجمل عدد السكان البالغ 21,500 مواطن، يدلون بأصواتهم في 23 مركز اقتراع موزعة على بلدتي عارة وعرعرة.

وفي الجولة الأولى التي أجريت في 27 شباط/ فبراير الماضي، شارك 9,974 ناخبا من أصحاب حق الاقتراع في الانتخابات وبلغت نسبة التصويت نحو 64%، وحصل المرشح يونس في الجولة الأولى على 3,316 صوتا، فيما حصل المشرح أبو عقل على 2,950 صوتا..

وتجري اليوم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 19 سلطة عربية، يتنافس خلالها المرشحان اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، دون أن يتجاوز أي منهما نسبة الحسم 40%، في جولة تشهد المزيد من الاستقطاب مع زيادة حدة المنافسة.

في حين جرى الاتفاق على التناوب على رئاسة السلطة المحلية في كل من كفر كنا والمشهد.