إصابتان خطيرتان بجريمتي إطلاق نار في اللد وشقيب السلام

في ظل الجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي، مدينة اللد وبلدة شقيب السلام تشهدان جريمتي إطلاق نار ارتكبتا قبيل موعد الإفطار في أول أيام شهر رمضان، وأسفرتا عن إصابة شخصين بجراح خطيرة.

أصيب شابان بجراح وصفت بالخطيرة، من جراء تعرضهما لإطلاق نار في جريمتين منفصلتين وقعتا مساء اليوم، الإثنين، في مدينة اللد وبلدة شقيب السلام، في ظل تصاعد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي في أراضي الـ48.

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وجاء في بيان صدر عن الطواقم الطبية أنها قدمت العلاج لشاب يبلغ من العمر 33 عاما جرى نقله إلى مستشفى "شامير - أساف هروفيه" جنوب تل أبيب، في أعقاب تعرضه لإصابات نافذة، في حادثة عنف تخللها إطلاق نار في مدينة اللد.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها شرعت بالتحقيق "في ملابسات إصابة شاب من سكان حي المحطة في مدينة اللد، بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار". وذكرت الشرطة أن المصاب أحيل إلى المستشفى وهو بحالة "خطيرة".

وقالت الشرطة إن قواتها "قامت بالبحث عن الأدلة والبينات في المكان للتوصل إلى المشتبه بهم وخلفية الحادث".

وفي بيان آخر، ذكرت الطواقم أنها نقلت إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، شابا يبلغ من العمر 30 عاما، وهو بحالة خطيرة، من جراء تعرضه لإصابات نافذة، في واقعة عنف في بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب.

38 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظل تصاعد الجرائم المنظمة في المجتمع العربي، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في توفير الأمن للمواطنين، وسط مؤشرات على تواطئها مع منظمات الإجرام.

وقتل 38 شخصا من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتشمل حصيلة ضحايا العام الجاري، امرأة كانت قد تعرضت لمحاولة قتل في العام الماضي (2023) ما أسفر عن إصابتها بحراح خطرة، أدت إلى وفاتها خلال العام الجاري (2024).