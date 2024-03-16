العنف والجريمة: إصابات بينها خطيرة في جسر الزرقاء وزلفة والناصرة

أسفرت جرائم إطلاق نار عن إصابات بينها خطيرة في زلفة والناصرة وجسر الزرقاء، فيما لم تبلغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به.

أصيب 4 أشخاص بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم لجرائم إطلاق نار في عدة بلدات بالمجتمع العربي؛ مساء اليوم السبت.

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وفي جسر الزرقاء، أصيب شخص (50 عاما) بجراح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار، حيث قدمت له العلاجات الأولية ونقل إلى مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة لتلقي العلاج.

وفي زلفة، أصيب شابان (24 و20 عاما) بجراح خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج.

وفي الناصرة، أصيب شخص (51 عاما) بجراح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وأحيل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.