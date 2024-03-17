تمديد اعتقال مشتبه بقتل ياسر زايد في الطيبة

اعتقلت الشرطة، أمس السبت، الشاب من الطيبة، بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب ياسر زايد، طعنا بالسكين في المدينة، الشهر الماضي.

مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، صباح اليوم الأحد، اعتقال شاب من مدينة الطيبة للاشتباه باقترافه جريمة قتل الشاب ياسر زايد، وذلك لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن مكث في محطة الشرطة للتحقيق الأولي.

واعتقلت الشرطة، أمس السبت، الشاب من الطيبة، بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب ياسر زايد، طعنا بالسكين في المدينة، الشهر الماضي.

ضحية الجريمة ياسر زايد

ووقعت الجريمة، يوم 16 شباط/ فبرابر 2024، ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه في إحدى البنايات غربي الطيبة، تعرض الضحية لعدة طعنات في القسم العلوي من جسده حتى الموت، وعثر على جثته لاحقا. وأصيب في الجريمة شخص آخر بجروح طفيفة.

ووفق بيان المحكمة من محضر الجلسة فإن المشتبه به هرب فور ارتكابه الجريمة، وحاول التشويش على إجراءات التحقيق، وكان فارا من الشرطة على الرغم من علم استدعائه للتحقيق.