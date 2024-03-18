أُسرة الطفلة ألين جبالي من الطيبة تفجع بمصرعها دهسا

لم تستوعب أُسرة الطفلة ألين مهند جبالي (3 أعوام) من الطيبة لغاية الآن أنها لقيت مصرعها في حادث دهس وقع، مساء أمس الأحد، بالمدينة.

وصُدمت أسرة الطفلة ضحية الحادث بنبأ مصرعها في حادث دهس مؤلم.

وكانت طواقم طبية قد حاولت إنعاش الطفلة، وجرى نقلها إلى عيادة محلية في المدينة، ثم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، واضطرت الطواقم الطبية في مستشفى (مئير) لإقرار وفاة الطفلة بعد فشل كافة المحاولات لإنعاشها وإنقاذ حياتها.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.