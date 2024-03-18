الطيبة: بحث التخطيط للسهل الشرقي والأخطار التي تهدد المنازل والمنشآت

صرح هلال حاج يحيى من اللجنة الشعبية، وصاحب أرض مهددة بالإخلاء في الطيبة، أن "السلطات الإسرائيلية تشن في الآونة الأخيرة هجمة على الأراضي في المدينة، وخاصة تلك التي في سهل الطيبة الغربي".

نظمت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة الطيبة، مساء أمس الأحد، جلسة تشاورية مع لجنة المزارعين في سهل المدينة الغربي، ومع ممثل عن اللجنة الشعبية، د. حسام عازم، ورئيس البلدية المنتخب، يحيى حاج يحيى.

وسرد أعضاء اللجنة العشبية أمام الحضور تطورات قضية التخطيط للسهل الغربي، والأخطار التي تهدد عددا من البيوت والمنشآت، إضافة للمضايقات في الآونة الأخيرة، من قبل سلطة التنظيم والبناء المركزية.

وطرحت اللجنة الشعبية، أمام رئيس البلدية الجديد، يحيى حاج يحيى، القضايا العالقة ومطالب السكان الشرعية، في إلغاء أوامر الهدم والإخلاء.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع، على متابعة القضية، ووضع ملف الأرض والمسكن في الفترة القريبة على سلم أولويات العمل المستقبلي للجنة الشعبية والبلدية.

وقال هلال حاج يحيى من اللجنة الشعبية، وصاحب أرض مهددة بالإخلاء، لـ"عرب 48" إن "السلطات الإسرائيلية تشن في الآونة الأخيرة هجمة على الأراضي في مدينة الطيبة، وخاصة تلك التي في سهل الطيبة الغربي".

وأضاف أنه "نطالب أولا بأن نكون واعيين ومدركين لكل المخططات التي تحاول اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء تنفيذها في سهل الطيبة، وأيضا جعل هذا الملف على الطاولة دائما".

وختم حاج يحيى بالقول إنه "سنستمر بطرح القضية وإجراء المشاورات مع الأشخاص المختصين والجهات المسؤولة في الأيام القريبة".