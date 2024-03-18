بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر 29 آذار الجاري

من المزمع أن يباشر العمل بموجب التوقيت الصيفي في البلاد للعام الجاري، فجر يوم الجمعة 29 آذار/ مارس 2024.

يباشر العمل بموجب التوقيت الصيفي في البلاد للعام الجاري، فجر يوم الجمعة 29 آذار/ مارس 2024.

وبموجب هذا التوقيت ستُحرك عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام، وسيباشر العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية فجرا.

وبموجب التوقيت الصيفي يستمر العمل هذا العام لغاية يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري 2024، ثم ننتقل للعمل بموجب التوقيت الشتوي.

ووفقا للقانون الذي جرت المصادقة عليه في الكنيست في العام 2013 فإن مدة سريان التوقيت الشتوي تكون مساوية للتوقيت الشتوي في دول أوروبا، والعمل بالتوقيت الصيفي 212 يوما بدلا من 160-190 يوما كما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.