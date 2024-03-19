حيفا: 4 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق

أسفر حادث طرق بين حافلة وسيارة في مدينة حيفا عن إصابة 4 أشخاص وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة.

أصيب 4 أشخاص بجراح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة في حادث طرق بين حافلة وسيارة خصوصية في مدينة حيفا؛ مساء اليوم الثلاثاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين بينهم اثنان (22 و20 عاما) بحالة خطيرة أحدهم أصيب في أطراف جسده والآخر في الرأس.

ووصفت حالة المصاب الثالث بالمتوسطة وقد عانى جروحا في الرأس بينما الأخير وهو سائق الحافلة وصفت حالته بالطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

وذكر مضمدان، أن "3 مصابين تواجدوا داخل السيارة الخصوصية بينهم اثنان بحالة خطيرة، فيما عانى سائق الحافلة من إصابات طفيفة، وعلى الفور قدمنا لهم العلاجات الأولية ونقلناهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.