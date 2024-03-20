إصابة معلم متقاعد في جريمة إطلاق نار باللد

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد، صباح اليوم الأربعاء، عن إصابة معلم عربي متقاعد، في السبعينيات من العمر.

من مكان الجريمة في اللد (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب رجل، في السبعينيات من العمر، بجروح في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد، صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لمصادر محلية في المصاب معلم مدرسة متقاعد، من المجتمع العربي.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (أيالون) تلقى، الساعة 09:24 بلاغا عن إصابة رجل حادثة عنف في شارع (روتم) باللد، وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الطبية لرجل (70 عاما) وصفت حالته بالمتوسطة في المكان، ونقلوه إلى مستشفى (شمير - أساف هروفيه) لاستكمال العلاج، وهو يعاني إصابة نافذة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبه وتفاصيل أخرى.