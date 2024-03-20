اعتقال مشتبهين من الزرازير وطوبا الزنغرية بالسطو على محل مجوهرات في كفر مندا

تم القبض على 4 مشتبهين بالسطو على محل مجوهرات في كفر مندا، من سكان الزرازير ومشتبهين آخرين من طوبا الزنغرية، وذلك بالقرب من مفرق (عميعاد) بعد تبادل لإطلاق النار.

أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على 6 مشتبه بهم من الزرازير وطوبا - الزنغرية، بشبهة السطو على محل مجوهرات في كفر مندا.

ووفقا للشرطة فإنه "بعد تلقي بلاغ يوم أمس، عن السطو على محل مجوهرات في بلدة كفر مندا، من عدة ملثمين بعضهم مسلح، قاموا بواسطة جرافة بتحطيم مدخل المتجر وسرقوا منه كمية كبيرة من المجوهرات أثناء إطلاق النار ولاذوا بالفرار من المكان".

وأضافت أنه "وصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود، ومروحية، وبدأوا بالتفتيش في المنطقة، حيث تم رصد عصابة تحاول الهروب قرب الزرازير".

وتابعت أنه "أثناء المطاردة، تم إطلاق النار على قوات الشرطة التي ردت بإطلاق النار، وأوقفت السيارة، حيث تم ضبط كمية كبيرة من الذهب والمجوهرات أثناء تفتيشها. وخلال العملية، تم القبض على 4 مشتبه بهم من سكان الزرازير ومشتبهين آخرين من سكان طوبا الزنغرية بالقرب من مفرق عميعاد".