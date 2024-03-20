مصرع عامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه في بني براك

أسفر حادث عمل وقع في ورشة بناء بمدينة بني براك، شرق مدينة تل أبيب، عن مصرع عامل في الثلاثينيات من العمر.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي عامل (30 عاما) مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله بورشة بناء في مدينة بني براك، شرق مدينة تل أبيب.

وتوجهت طواقم الطوارئ والإنقاذ إلى المكان، وأجرت طواقم طبية عمليات إنعاش للعامل، لكنها اضطرت لإقرار وفاته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 10 عمال بينهم 7 عرب، لقوا مصارعهم في حوادث العمل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم.

ووفقا لجمعية "عنوان العامل" فإن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد خلال العام الماضي 2023، في حين أصيب 728 عاملا غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.