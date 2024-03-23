مجد الكروم: حشود غفيرة بمظاهرة قطرية ضد الحرب على غزة

هتف المشاركون عدة هتافات ضد الحرب على غزة؛ منها "يا غزة لا تهتزي كلك كرامة وعزة" و"غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع"، و"اسحب جيشك يا محتل ما في مستعمر بيضل"...

شاركت حشود غفيرة، ظهر اليوم السبت، بمظاهرة قطريّة في بلدة مجد الكروم بالجليل الأعلى بمنطقة الشاغور الذين وصلوا من مناطق مختلفة، بدعوة من لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، نصرة لغزة ومطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة.

وهتف المشاركون عدة هتافات ضد الحرب على غزة؛ منها "يا غزة لا تهتزي كلك كرامة وعزة" و"غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع"، و"اسحب جيشك يا محتل ما في مستعمر بيضل".

حشود غفيرة تشارك في مظاهرة مجد الكروم القطرية في الداخل الفلسطيني

(تصوير: عرب 48) pic.twitter.com/PnGNZNa73T — موقع عرب 48 (@arab48website) March 23, 2024

ورفع المشاركون اللافتات التي تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، وادخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة لـ"عرب 48": "هناك مشاركة مشجعة من قبل المجتمع العربي في هذه المظاهرة والحشد الأكبر سيكون يوم الأرض، رسالتنا واضحة أننا شعب واحد قضية واحدة ونحن مستمرون في النضال ضد العدوان على أهلنا في غزة والضفة الغربية، وهذه المظاهرة نشاط وحدوي تحت إطار لجنة المتابعة التي تضم جميع الأطر السياسية".

ودعت للمظاهرة لجنة المتابعة العليا، حيث تكون هذه المظاهرة هي الثانية التي تنظمها لجنة المتابعة، فيما نظمت اللجنة قبل أسبوعين مظاهرة قطرية في بلدة كفركنا، شارك فيها المئات من الأهالي.