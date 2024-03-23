إنعاش طفل تعرض للدهس بالنقب ووفاة شاب من شفاعمرو إثر حادث طرق

أسفر حادث دهس في النقب عن إصابة طفل (5 سنوات) بجراح بالغة الخطورة؛ أحيل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب طفل (5 سنوات) بجراح وصفت بأنها حرجة جراء تعرضه للدهس في منطقة النقب؛ مساء اليوم السبت.

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ونقل الطفل المصاب إلى شارع 31 قرب قرية سعوة، حيث قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش له، ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وقال مضمدة، إن "الطفل المصاب نقل إلينا بواسطة سيارة وهو فاقد للوعي ويعاني من جروح بالغة الخطورة، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش ونقلناه بواسطة سيارة العلاج المكثف".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وإصابة الطفل.

الفقيد نزار نويصري

وفي شفاعمرو، أعلن عن وفاة الشاب نزار رمزي نويصري متأثرا بجراحه الخطيرة جراء حادث طرق وقع على شارع 6 قبل أكثر من شهر.

ونقل الفقيد آنذاك بحالة خطيرة إلى المستشفى، وقد أعلن الطاقم الطبي وفاته مساء اليوم بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.