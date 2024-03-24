رحيل الزميل والأسير المحرر توفيق عبد الفتاح (أبو ميلاد)

توفي الزميل الصحافي والأسير المحرر، توفيق عبد الفتاح (65 عاما)، وإذ ينعى "عرب 48" والحركة الوطنية في الداخل الراحل الذي عرف بنشاطه بالحركة الوطنية والأسيرة ونضاله منذ صباه.

ينعى موقع "عرب 48" والحركة الوطنية في الداخل، الزميل الصحافي والأسير المحرر توفيق عبد الفتاح (أبو ميلاد) من بلدة كوكب أبو الهيجاء عن عمر ناهز 65 عاما، الذي وافته المنية جراء إصابته بنوبة قلبية بعد منتصف ليل السبت - الأحد.

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ولد وترعرع الراحل في أسرة وطنية مناضلة، وخاض النضال منذ صباه واعتقل عدة مرات، كما سجن عدة سنوات في أواسط الثمانينيات بسبب نشاطه النضالي.

وبعد تحرره من الأسر أصر الاستمرار في نشاطه بالحركة الوطنية والأسيرة، من خلال العمل التنظيمي والتثقيفي والصحافي، فنشر تقارير عديدة عن قضايا وطنية مثل مصادرة الأراضي ونضال العمال ومكافحة الخدمة المدنية الإسرائيلية، كما نشر في موقع "عرب 48" وصحيفة "فصل المقال" تقارير عديدة وثقت شهادات من عاشوا النكبة والتهجير بالإضافة إلى شهادات لأهالي شهداء يوم الأرض.

وأخيرا، أصدر الراحل رواية "فارس والحكاية – دروب الشوك"، وهي عبارة عن سيرته الكفاحية الحياتية والوطنية.

"قصة فارس، تمثل شريحة من الفتية الوطنيين الذين خرجوا من بيئة محافظة، وضحّوا سنوات من أعمارهم في سبيل قضية شعبهم، ليقول فيها إننا قادرون على البقاء في وطننا، والعيش بكبرياء وكرامة، دون تراجع عن القيم الأصيلة والمبادئ"، هذا ما كتبه الروائي سهيل كيوان عن الرواية في "عرب 48".

وأضاف: خلص الفتى الذي ترك المدرسة في الصف الثامن يجتهد ويثقف نفسه، ليصبح صحافيا، فينشر في القسم الثاني من كتابه مقالات ومقابلات وتقارير أجراها في موقع "عرب 48" الذي يعمل فيه.

ونعى التجمع الوطني الديمقراطي بهيئاته وكوادره الرفيق المناضل والأسير المحرر، توفيق عبد الفتاح، في بيان جاء فيه "تلقينا ببالغ الأسى والحزن هذا النبأ الحزين والمؤلم، حيث انتقل إلى رحمته تعالى بعد حياة عامرة بالعمل الوطني والصحفي الملتزم بقضايا شعبه وقضيته الوطنية، الذي ترك بصمات دامغة في حياة الحركة الوطنية والأسيرة من خلال نشاطه في التجمع وعمله في موقع عرب 48".

نعزي أنفسنا وعموم الأهل في كوكب أبو الهيجاء وأمين عام التجمع السابق، عوض عبد الفتاح، وعموم الحركة الوطنية والأسيرة الفلسطينية على هذا الفقدان الأليم؛ وفقا لما جاء في نعي التجمع للزميل والأسير المحرر الراحل.

مواد للزميل والأسير المحرر الراحل في موقع "عرب 48":

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