مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب اللد

أسفر حادث طرق وقع، صباح اليوم، بين شاحنتين وسيارة خصوصية بالقرب من مدينة اللد على شارع 40 عن مصرع امرأة وإصابة آخرين بجروح.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقيت امرأة، تبلغ من العمر 30 عاما، مصرعها في حادث طرق بالقرب من مدينة اللد على طريق 40، صباح اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، لقيت امرأة (30 عامًا) كانت تقود سيارة خصوصية مصرعها في حادث طرق على شارع 40. واضطر الطاقم الطبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" الذي تم استدعاؤه إلى مكان الحادث، إلى إقرار وفاتها بعد أن أخرجها طاقم الإنقاذ والإطفاء من السيارة.

كما أصيب سائقا شاحنتين (60 و54 عاما)، وهما في حالة متوسطة، ونقلا إلى مستشفى (شمير - أساف هروفيه)، مع إصابات في الصدر.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

81 شخصا بينهم 31 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 81 شخصا، بينهم 31 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.