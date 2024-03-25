العثور على جثمان عبد الكريم أبو زايد من رهط بعد فقدان آثاره

تم العثور على جثمان الشاب عبد الكريم أحمد أبو زايد من مدينة رهط في أحد شواطئ مدينة عسقلان (أشكلون)، صباح اليوم.

عُثر، صباح اليوم الإثنين، على جثمان الشاب عبد الكريم أحمد أبو زايد من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، في أحد شواطئ مدينة عسقلان (أشكلون).

جاء ذلك في أعقاب الإعلان عن فقدان آثاره قبل يومين.

وكانت عائلة أبو زايد قد ناشدت الأهالي بمساعدتها في أعمال البحث عن ابنها بعد أن فقدت آثاره منذ يومين عندما كان في منطقة أشكلون.

ولم تتوفر أية تفاصيل عن ملابسات وأسباب وفاة أبو زايد، لغاية الآن.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء أبو زايد، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل أسرته لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.