اندلاع حريق بمتجر في الطيبة: مطالبة سكان منازل مجاورة بإخلائها وأضرار ماديّة جسيمة

أُصيب شخصان من العاملين في متجر اندلع فيه حريق هائل، بجروح طفيفة جراء استنشاق الدخان، فيما تسبب الحريق بأضرار كبيرة بالأملاك.

اندلع هريق هائل مساء اليوم الإثنين، في متجر وخزن لبيع الأدوات المنزلية والبلاستيكية، ما أسفر عن إصابة شخصين وُصفت حالتهما بالطفيفة، كما تسبّب الحريق بأضرار ماديّة جسيمة.

وتحاول قوات كبيرة من طواقم الإطفاء السيطرة على الحريق، في حين طالبت من عددا من سكاّن المنازل المجاورة إخلاءها، تحسبا من احتمال امتداد النيران إليها.

محاولات لإخماد حريق اندلع في متجر ومخزن في مدينة #الطيبة.

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وأُصيب شخصان من العاملين في المكان بجروح طفيفة جراء استنشاق الدخان، فيما تسبب الحريق بأضرار كبيرة بالأملاك.

وقامت الشرطة بإغلاق الشارع المؤدي إلى مكان الحريق، بالقرب من مفرق الجسر على الشارع الرئيسي لمدينة الطيبة.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.