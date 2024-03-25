مصرع سامر أبو شلوف من شقيب السلام بحادث طرق

أسفر حادث انقلاب سيارة وقع، الليلة الماضية، على شارع 40 بين بئر السبع ورهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن مصرع الشاب سامر إياد عياد أبو شلوف (25 عاما) من قرية شقيب السلام، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

من مكان الحادث، الليلة الماضية (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي الشاب سامر إياد عياد أبو شلوف (25 عاما) من قرية شقيب السلام مصرعه في حادث انقلاب سيارة وقع، الليلة الماضية، على شارع 40 بين بئر السبع ورهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، حيث انحرفت سيارة عن مسارها وسقطت في واد.

وأصيب أيضا من جراء الحادث ثلاثة أشخاص، في العشرينيات من أعمارهم، بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج.

ضحية الحادث سامر أبو شلوف

وكانت طواقم الإسعاف قد وصلت إلى مكان الحادث، وقدمت العلاجات الطبية للمصابين، واضطرت لإقرار وفاة الشاب أبو شلوف.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

86 شخصا بينهم 32 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 86 شخصا، بينهم 32 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.