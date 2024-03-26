إقرار برنامج ذكرى يوم الأرض في دير حنا تحت شعار "أوقفوا الحرب على غزة"

في ديرحنا، تنطلق من ساحة دير حنا مظاهرة قطرية الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ويبدأ المهرجان المركزي في ساحة السوق البلدي في دير حنا الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وكذلك ستجرى مظاهرات محلية في سخنين وعرابة ثم تنطلق حافلات وسيارات...

عقد مساء، أمس الأثنين، في قاعة المركز الجماهيري في دير حنا، اجتماع تشاوري وتنسيقي للجان الشعبية في مثلث يوم الأرض، بحضور ممثلين عن لجنة المتابعة، وقد أقرّت اللجان سير إحياء الذكرى الـ48 ليوم الأرض، التي تبدأ في نشاطات محلية في سخنين لزيارة ذوي شهداء يوم الأرض، وزيارة قبور الشهداء وانتهاء بزيارة النصب التذكاري لشهداء يوم الأرض في مقبرة الشهداء في سخنين.

وتنطلق من ساحة دير حنا مظاهرة قطرية الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ويبدأ المهرجان المركزي في ساحة السوق البلدي في دير حنا الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وكذلك ستجرى مظاهرات محلية في سخنين وعرابة ثم تنطلق حافلات وسيارات لموقع المهرجان في دير حنا ولن تكون مسيرة راجلة من سخنين وعرابة تجاه دير حنا بسبب الصيام، وستشكل المطالبة بوقف العدوان على غزة الموضوع المركزي الأول، ثم موضوع العنف وإحياء ذكرى يوم الأرض.

بوستر الدعوة للمظاهرة

وفيما يتعلق بالكلمات ستقتصر الكلمات على كلمة البلد المضيف، يلقيها رئيس المجلس المحلي في دير حنا، سعيد مرسي، ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، وأبقى الاجتماع مجالا لتنسيق كلمة ذوي الشهداء.

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن "يوم الأرض يجسد للفلسطينيين في الداخل خروج المارد من القمقم الذي حاولت المؤسسة وضعه فيه، وله مكانة خاصة وخاصة في مثلث يوم الأرض، لذلك ستكون المسيرة والمهرجان في قرية ديرحنا، وهذا العام سيكون موضوع المطالبة بوقف العدوان في غزة والضفة والمسجد الأقصى المبارك، ثم قضية العنف التي هي قضية مجتمعية ومن عليه مواجهتها هو مؤسسات الدولة لذا نرى أنها قضية سياسية، وإحياء ذكرى يوم الأرض، ونحن نطالب الجماهير المشاركة الواسعة فكلما كانت المشاركة أوسع فنحن نكسر السقف المنخفض الذي يحاولون فرضه علينا وننطلق إلى فضاء أرحب في وطننا الذي لا وطن لنا سواه".