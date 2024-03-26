السجن 12 شهرا لشاب من شفاعمرو على خلفية "منشورات تحريضية"

المحامي نفاع: "في السابق أي قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر نادرا ما كان يتم اعتقال شبان على خلفية مثل هذه المنشورات، أما اليوم فقد تغير التعامل من قبل السلطات الإسرائيلية كليا".

فرضت محكمة الصلح في مدينة حيفا اليوم، الثلاثاء، حكما بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا على الشاب وليد عزام من شفاعمرو، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل، على خلفية منشورات اعتبرت بأنها "منشورات تحريضية وتماه مع منظمة إرهابية".

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واعتقل الشاب عزام على خلفية المنشورات منذ يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

المحامي موفق نفاع

وعقب المحامي موفق نفاع الموكل بالدفاع عن الشاب وليد عزام، على قرار المحكمة بالقول إن "القرار هو جائر بكل الأحوال، لكن بالمقارنة مع باقي الأحكام بالفترة الأخيرة هناك من حُكم لمدة 8 أو 9 شهور وكانت موجهة بحقهم تهمة واحدة فقط".

وأضاف "من الواضح أن القرار سياسي يحمل بطياته أهدافا قريبة وبعيدة وأهمها خلق جو رادع لشبابنا".

وتابع "في السابق أي قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر نادرا ما كان يتم اعتقال شبان على خلفية مثل هذه المنشورات، أما اليوم فقد تغير التعامل من قبل السلطات الإسرائيلية كليا".

وختم نفاع بالقول، إن "هذا أسوأ ما يكون في العالم أن يتم حكم شخص على كتابة منشور. مثل هذه الأحكام تحمل رسالة بأننا مسلوبي أدنى الحقوق الطبيعية وهي التعبير عن الرأي، بدون الخوض في تفاصيل المنشورات لموكلي".