مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق وسط البلاد

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 44 قرب محور طرق "نشريم" وسط البلاد؛ مساء اليوم الثلاثاء.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة سائق الدراجة النارية متأثرا بجراحه الخطيرة.

كما أسفر الحادث عن إصابة امرأة (27 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة، وقد جرى نقلها إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

وقال مضمدان، إنه "وجدنا سائق الدراجة النارية على مسافة كبيرة منها وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس وقد عانى جروحا بالغة الخطورة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.