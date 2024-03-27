جولس: مصرع الفتى سليمان خضر أبو نجم وإصابة فتاتين بانقلاب دبّاب (تراكتورون)

قال الطاقم في بيان إنه تلقّى بلاغا بشأن حادث طرق "عن فتى يبلغ من العمر 15 عامًا، بدون نبض وبدون تنفُّس، ويعاني من إصابات متعددة، وأقرّوا وفاته"، مشيرا إلى أنه "يتم علاج فتاتين مصابتين في مكان الحادث في حالة طفيفة".

لقي فتى يبلغ من العمر 15 عاما مصرعه، وأُصيبت فتاتان كذلك، بحادث طرق وقع في بلدة جولس، مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية الحادث، هو الفتى سليمان خضر أبو نجم.

وحاول طاقم طبيّ وصل إلى مكان وقوع الحادث، الإبقاء على حياة الفتاة، بإجراء عمليات إنعاش له، غير أنهم اضظرّوا إلى إقرار وفاته، بعد أن باءت تلك المحاولات بالفشل.

من موقع الحادث

وقال الطاقم في بيان إنه تلقّى بلاغا بشأن حادث طرق "عن فتى يبلغ من العمر 15 عامًا، بدون نبض وبدون تنفُّس، ويعاني من إصابات متعددة، وأقرّوا وفاته"، مشيرا إلى أنه "يتم علاج فتاتين مصابتين في مكان الحادث في حالة طفيفة".

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبيّ، أنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا الفتى ملقى بجوار دبّاب (تراكتورون) فاقدًا للوعي، ويعاني من إصابات خطيرة متعددة"، مضيفا: "أجرينا فحوصات طبية لكنه كان بلا نبض ولا يتنفس، ولسوء الحظ اضطررنا لإقرار وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتؤكّد معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 86 شخصا، بينهم 32 مواطنا عربيا، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024، وحتى الإثنين الماضي.

وللمقارنة، فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023؛ كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.