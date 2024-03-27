سخنين تستعد لإحياء الذكرى الـ48 ليوم الأرض

الساعة الثانية التوجه لدير حنا، بعد انتهاء مسيرة سخنين، للمشاركة في النشاط، المهرجان المركزي في ساحة السوق.

أنهت بلدية سخنين واللجنة الشعبية في جلستين متتاليتين، السبت الماضي وأمس الثلاثاء، كافة الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ48 ليوم الأرض الخالد الذي يصادف يوم السبت المقبل.

وشارك في الجلستين مندوبون عن أهالي شهداء وجرحى يوم الأرض، ورئيس وأعضاء البلدية، واللجنة الشعبية، ووقف المشاركون دقيقة صمت وقرأوا سورة الفاتحة على أرواح شهداء يوم الأرض الخالد وشهداء شعبنا.

وقال رئيس البلدية، مازن غنايم، إنّ "واجبنا الالتزام بقرارات لجنة المتابعة وإنجاح الذكرى، يوم الأرض محطة نضالية وطنية ومفصلية في تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، الذكرى تجمعنا ونحن أحوج ما نكون للتكاتف والتعاضد".

وبعد نقاش مستفيض بين المشاركين اتُخذت القرارات التالية:

"أن تقوم المدارس والأطر بتخصيص حصص دراسية لتوعية الأجيال الناشئة حول أحداث ومعاني وعبر يوم الأرض الخالد.

يوم السبت القادم 30.3.2024 التجمع في البلدية والانطلاق الساعة التاسعة والنصف لزيارة أهالي الشهداء ووضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء: الشهيد خضر خلايلة، خديجة شواهنة، رجا أو ريا، والشهيدة شيخة أبو صالح.

الساعة الحادية عشرة والنصف استقبال الوفود من أهلنا من عرابة، ودير حنا، ومن قرانا العربية في النصب التذكاري ليوم الأرض.

الساعة الثانية عشرة التوجه لعرابة لوضع الأكاليل على ضريح الشهيد خير ياسين.

الساعة الواحدة الانطلاق من شارع الشهداء، بجانب مسجد النور في المسيرة لتجوب شوارع البلدة وصولا للنصب التذكاري ليوم الأرض الخالد.

الساعة الثانية التوجه لدير حنا، بعد انتهاء مسيرة سخنين، للمشاركة في النشاط، المهرجان المركزي في ساحة السوق".