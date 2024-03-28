الطيبة: السجن 9 شهور لشابة على خلفية منشورات في 7 أكتوبر

كانت حاج يحيى قد اعتقلت من منزلها في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد أن داهمت قوات كبيرة من الشرطة منزلها وعاثت بممتلكاته.

فرضت محكمة الصلح في كفار سابا اليوم، الخميس، حكما بالسجن الفعلي لمدة 9 شهور على الشابة هيا حاج يحيى من مدينة الطيبة، وذلك على خلفية منشورات في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وبحسب قرار المحكمة، فإن حاج يحيى ستقضي حكما بالسجن الفعلي لمدة 9 شهور، بالإضافة إلى 7 شهور مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل.

وادعت النيابة العامة في قرار المحكمة، أن الشابة هيا حاج يحيى قامت بنشر منشورات بعد ساعات من عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتضمنت المنشورات بحسب الشرطة والنيابة العامة "التماهي مع منظمة إرهابية ودعم أعمال منظمة إرهابية".

وكانت حاج يحيى قد اعتقلت من منزلها في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد أن داهمت قوات كبيرة من الشرطة منزلها وعاثت بممتلكاته.

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضدها في محكمة الصلح ببيتح تيكفا تضمنت بنود "التماهي مع منظمة إرهابية والتحريض على أعمال عنف".

وقال المحامي عبد جابر الموكل بالدفاع عن حاج يحيى، لـ"عرب 48"، إن "المحكمة أصدرت هذا القرار المجحف بسبب الجو العام الموجود في البلاد. سنقوم بالطعن على قرار الحكم".

وأضاف أن "النيابة العامة تريد أن تجعل هؤلاء الشبان والشابات عبرة، وهذا خطير جدا ويفضي في نهاية المطاف إلى نسف حرية الرأي".