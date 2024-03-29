إصابة خطيرة لفتى في حادث انقلاب دباب بالكعبية طباش حجاجرة

أسفر حادث انقلاب دباب في الكعبية طباش حجاجرة عن إصابة فتى (12 عاما) بجراح خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب فتى، يبلغ 12 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة جراء حادث انقلاب دباب في منطقة مفتوحة بالكعبية طباش حجاجرة؛ اليوم الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للفتى المصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في القسم العلوي من جسده.

وقال المضمد محمد طباش، إن "الفتى كان بوعيه وعانى إصابات في القسم العلوي من جسده بعد انقلاب دباب، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بحالة خطيرة".

ونقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.