النقب: مصرع شاب في حادث انقلاب دباب

لقي شاب، يبلغ 17 عاما من العمر، مصرعه في حادث انقلاب دباب قرب بلدة شقيب السلام في منطقة النقب؛ اليوم السبت.

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واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب متأثرا بجراحه الخطيرة.

وقالت مضمدة وصلت إلى مكان الحادث، إن "الشاب كان إلى جانب الدباب وهو فاقد للوعي إثر انقلابه، إذ عانى جروحا حرجة ونقلناه إلى المستشفى بحالة حرجة وهناك جرى إقرار وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.