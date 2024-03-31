ارتفاع في أسعار الوقود بعد انتصاف الليل

ترتفع أسعار الوقود في البلاد، فجر يوم غد الإثنين الأول من شهر نيسان/ أبريل 2024، إثر ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يصبح البنزين أكثر تكلفةبدءا من منتصف الليلة المقبلة بـ21 أغورة ليصل إلى سعر 7.72 شيكل للتر الواحد.

والسبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 6.5% في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتُحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.